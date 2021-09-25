В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что «Уфе» не предоставили автобус
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что клуб не предоставил вовремя автобус для «Уфы» перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ.
«Уважаемые коллеги, «Уфа» едет на матч на автобусе, все хорошо, не надо паниковать», — сообщил Дмитрий Зеленов.
Ранее портал Sport24 утверждал, что за два часа до стартового свистка стало известно, что «Уфе» не предоставили вовремя автобус от гостиницы до «Открытие Банк Арены».
Гостевой команде дали гарантии, что у нее будет время на полноценную разминку. В связи с этим начало матча может быть задержано на неопределенный срок.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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