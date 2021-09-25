Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что «Уфе» не предоставили автобус

17:32
Теги:

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что клуб не предоставил вовремя автобус для «Уфы» перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Уважаемые коллеги, «Уфа» едет на матч на автобусе, все хорошо, не надо паниковать», — сообщил Дмитрий Зеленов.

Ранее портал Sport24 утверждал, что за два часа до стартового свистка стало известно, что «Уфе» не предоставили вовремя автобус от гостиницы до «Открытие Банк Арены».

Гостевой команде дали гарантии, что у нее будет время на полноценную разминку. В связи с этим начало матча может быть задержано на неопределенный срок.

Спартак — Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

О чем три года молчал Галицкий. Главное в интервью миллиардера
Юрий Семин объяснил свою отставку из «Ростова»
Дзюба может быть дисквалифицирован за отказ играть за сборную. Он нарушил регламент
Эльбрус забрал пять жизней альпинистов-любителей. Кто виноват в трагедии?
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр


  • rrr ufa

    Лично Зарема распорядилась. Инфа 100%...

    25.09.2021