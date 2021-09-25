В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что «Уфе» не предоставили автобус

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что клуб не предоставил вовремя автобус для «Уфы» перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Уважаемые коллеги, «Уфа» едет на матч на автобусе, все хорошо, не надо паниковать», — сообщил Дмитрий Зеленов.

Ранее портал Sport24 утверждал, что за два часа до стартового свистка стало известно, что «Уфе» не предоставили вовремя автобус от гостиницы до «Открытие Банк Арены».

Гостевой команде дали гарантии, что у нее будет время на полноценную разминку. В связи с этим начало матча может быть задержано на неопределенный срок.