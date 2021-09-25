«Зенит» — «Крылья Советов»: Дзюба сравнял счет в матче
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил гол в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против. «Крыльев Советов». Он сравнял счет в игре — 1:1.
Клаудиньо хорошо подал угловой, а Артем Дзюба пробил точно в правый нижний угол ворот, мяч оказался в сетке рикошетом от штанги.
Форвард забивает во втором матче подряд.
Напомним, что в начале недели игрок получил вызов в сборную России на октябрьские матчи. Но потом отказался от приглашения в национальную команду, сославшись на то, что еще не набрал форму.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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