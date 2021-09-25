Гильерме повторил рекорд по удалениям и приблизился к Филимонову по «сухарям»

В матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) Гильерме заработал третье удаление в чемпионате России. Голкипер «Локомотива», получавший красные карточки во встречах со «Спартаком» в сезоне-2011/12 (0:2) и «Динамо» в сезоне-2020/21 (1:5), повторил рекорд турнира, который с 2008 года принадлежал Роману Березовскому. По два раза судьи изгоняли с поля еще десятерых вратарей, правда, по одному наказанию Сергея Рыжикова и Георгия Шелии были отменены.

Вратари, которые удалялись более одного раза в матчах чемпионатах России:

Вратарь Команды Матчи Удаления (сезоны) Роман Березовский Зенит, Торпедо, Динамо, Химки 313 3 (1999, 2003, 2008) Гильерме Локомотив 293 3 (2011/12, 2020/21, 2021/22) Игорь Акинфеев ЦСКА 493 2 (2004, 2006) Сергей Рыжиков Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов 353 2 (2013/14, 2015/16*) Вячеслав Малафеев Зенит 328 2 (2007-2) Заур Хапов Алания, Локомотив 205 2 (1994, 1998) Сослан Джанаев Спартак, Ахмат, Алания, Ростов, Рубин, Сочи 203 2 (2011/12) Сергей Песьяков Шинник, Спартак, Томь, Ростов, Анжи 173 2 (2008, 2010) Сергей Нарубин Амкар, Уфа 139 2 (2011/12, 2012/13) Дмитрий Бородин Зенит, Торпедо, Химки 114 2 (2000, 2005) Дмитрий Крамаренко Динамо, Торпедо, Алания, ЦСКА 87 2 (1995-2) Георгий Шелия Уфа, Тамбов, Ахмат 73 2 (2016/17, 2021/22*)

* Позже красная карточка была отменена.

Неполный матч в Химках оказался для Гильерме 117-м сухим в чемпионатах России. 35-летний вратарь вплотную приблизился к пятерке самых надежных голкиперов в истории турнира. От занимающего пятое место Александра Филимонова он отстает на один «сухарь», от идущего вторым Сергея Рыжикова — на 17. Но рекордсмен — Игорь Акинфеев — обгоняет Гильерме почти вдвое.

Лидеры чемпионата России по сухим матчам:

Вратарь Команды Матчи Сухие матчи Игорь Акинфеев ЦСКА 493 223 Сергей Рыжиков Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов 353 134 Сергей Овчинников Локомотив, Динамо 290 129 Вячеслав Малафеев Зенит 328 121 Александр Филимонов Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал 312 118 Гильерме Локомотив 293 117 Роман Березовский Зенит, Торпедо, Динамо, Химки 313 103 Александр Беленов Спартак, Кубань, Анжи, Уфа 293 96 Антон Шунин Динамо 246 87 Владимир Габулов Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал 300 87

Сменщик Гильерме Даниил Худяков стал 11-м несовершеннолетним вратарем в истории чемпионатов России. Голкипер, которому в субботу исполнилось 17 лет и 260 дней, вытеснил из десятки Сергея Песьякова, дебютировавшего за «Шинник» в возрасте 17 лет и 303 дней. Рекорд высшего дивизиона установил в Сергей Ревякина, который вышел на несколько минут в матче против «Анжи» после удаления Сергея Чепчугова.

Самые молодые вратари в истории чемпионата России: