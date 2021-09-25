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Гильерме повторил рекорд по удалениям и приблизился к Филимонову по «сухарям»

17:39
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В матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) Гильерме заработал третье удаление в чемпионате России. Голкипер «Локомотива», получавший красные карточки во встречах со «Спартаком» в сезоне-2011/12 (0:2) и «Динамо» в сезоне-2020/21 (1:5), повторил рекорд турнира, который с 2008 года принадлежал Роману Березовскому. По два раза судьи изгоняли с поля еще десятерых вратарей, правда, по одному наказанию Сергея Рыжикова и Георгия Шелии были отменены.

Вратари, которые удалялись более одного раза в матчах чемпионатах России:

Вратарь

Команды

Матчи

Удаления (сезоны)

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

3 (1999, 2003, 2008)

Гильерме

Локомотив

293

3 (2011/12, 2020/21, 2021/22)

Игорь Акинфеев

ЦСКА

493

2 (2004, 2006)

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов

353

2 (2013/14, 2015/16*)

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

2 (2007-2)

Заур Хапов

Алания, Локомотив

205

2 (1994, 1998)

Сослан Джанаев

Спартак, Ахмат, Алания, Ростов, Рубин, Сочи

203

2 (2011/12)

Сергей Песьяков

Шинник, Спартак, Томь, Ростов, Анжи

173

2 (2008, 2010)

Сергей Нарубин

Амкар, Уфа

139

2 (2011/12, 2012/13)

Дмитрий Бородин

Зенит, Торпедо, Химки

114

2 (2000, 2005)

Дмитрий Крамаренко

Динамо, Торпедо, Алания, ЦСКА

87

2 (1995-2)

Георгий Шелия

Уфа, Тамбов, Ахмат

73

2 (2016/17, 2021/22*)

* Позже красная карточка была отменена.

Неполный матч в Химках оказался для Гильерме 117-м сухим в чемпионатах России. 35-летний вратарь вплотную приблизился к пятерке самых надежных голкиперов в истории турнира. От занимающего пятое место Александра Филимонова он отстает на один «сухарь», от идущего вторым Сергея Рыжикова — на 17. Но рекордсмен — Игорь Акинфеев — обгоняет Гильерме почти вдвое.

Лидеры чемпионата России по сухим матчам:

Вратарь

Команды

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

493

223

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов

353

134

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал

312

118

Гильерме

Локомотив

293

117

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа

293

96

Антон Шунин

Динамо

246

87

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87

Сменщик Гильерме Даниил Худяков стал 11-м несовершеннолетним вратарем в истории чемпионатов России. Голкипер, которому в субботу исполнилось 17 лет и 260 дней, вытеснил из десятки Сергея Песьякова, дебютировавшего за «Шинник» в возрасте 17 лет и 303 дней. Рекорд высшего дивизиона установил в Сергей Ревякина, который вышел на несколько минут в матче против «Анжи» после удаления Сергея Чепчугова.

Самые молодые вратари в истории чемпионата России:

Дата дебюта

Вратарь

Клуб

Матч

Возраст

27.11.2011

Сергей Ревякин*

ЦСКА

Анжи (г) — 1:2

16 лет 239 дней

31.05.2003

Игорь Акинфеев

ЦСКА

Кр.Советов (г) — 2:0

17 лет 53 дня

20.07.2012

Мирослав Лобанцев

Локомотив

Мордовия (г) — 3:2

17 лет 54 дня

25.10.1998

Вениамин Мандрыкин**

Алания

Жемчужина (д) — 3:0

17 лет 56 дней

12.08.1992

Валерий Чижов**

Спартак

Ротор (г) — 3:1

17 лет 120 дней

11.03.2001

Владимир Габулов

Динамо

Кр.Советов (д) — 0:1

17 лет 143 дня

24.10.2012

Виталий Гудиев

Алания

Зенит (д) — 2:3

17 лет 188 дней

05.05.1992

Павел Радишевский*

Асмарал

Ростсельмаш (г) — 1:0

17 лет 234 дня

25.09.2021

Даниил Худяков*

Локомотив

Химки (г) — 0:0

17 лет 260 дней

19.06.2020

Денис Попов

Ростов

Сочи (г) — 1:10

17 лет 294 дня

15.10.2006

Сергей Песьяков

Шинник

Кр.Советов (г) — 0:2

17 лет 303 дня

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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