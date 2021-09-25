Гильерме повторил рекорд по удалениям и приблизился к Филимонову по «сухарям»
В матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) Гильерме заработал третье удаление в чемпионате России. Голкипер «Локомотива», получавший красные карточки во встречах со «Спартаком» в сезоне-2011/12 (0:2) и «Динамо» в сезоне-2020/21 (1:5), повторил рекорд турнира, который с 2008 года принадлежал Роману Березовскому. По два раза судьи изгоняли с поля еще десятерых вратарей, правда, по одному наказанию Сергея Рыжикова и Георгия Шелии были отменены.
Вратари, которые удалялись более одного раза в матчах чемпионатах России:
|
Вратарь
|
Команды
|
Матчи
|
Удаления (сезоны)
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
3 (1999, 2003, 2008)
|
Гильерме
|
Локомотив
|
293
|
3 (2011/12, 2020/21, 2021/22)
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
493
|
2 (2004, 2006)
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов
|
353
|
2 (2013/14, 2015/16*)
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
2 (2007-2)
|
Заур Хапов
|
Алания, Локомотив
|
205
|
2 (1994, 1998)
|
Сослан Джанаев
|
Спартак, Ахмат, Алания, Ростов, Рубин, Сочи
|
203
|
2 (2011/12)
|
Сергей Песьяков
|
Шинник, Спартак, Томь, Ростов, Анжи
|
173
|
2 (2008, 2010)
|
Сергей Нарубин
|
Амкар, Уфа
|
139
|
2 (2011/12, 2012/13)
|
Дмитрий Бородин
|
Зенит, Торпедо, Химки
|
114
|
2 (2000, 2005)
|
Дмитрий Крамаренко
|
Динамо, Торпедо, Алания, ЦСКА
|
87
|
2 (1995-2)
|
Георгий Шелия
|
Уфа, Тамбов, Ахмат
|
73
|
2 (2016/17, 2021/22*)
* Позже красная карточка была отменена.
Неполный матч в Химках оказался для Гильерме 117-м сухим в чемпионатах России. 35-летний вратарь вплотную приблизился к пятерке самых надежных голкиперов в истории турнира. От занимающего пятое место Александра Филимонова он отстает на один «сухарь», от идущего вторым Сергея Рыжикова — на 17. Но рекордсмен — Игорь Акинфеев — обгоняет Гильерме почти вдвое.
Лидеры чемпионата России по сухим матчам:
|
Вратарь
|
Команды
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
493
|
223
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов
|
353
|
134
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал
|
312
|
118
|
Гильерме
|
Локомотив
|
293
|
117
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа
|
293
|
96
|
Антон Шунин
|
Динамо
|
246
|
87
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87
Сменщик Гильерме Даниил Худяков стал 11-м несовершеннолетним вратарем в истории чемпионатов России. Голкипер, которому в субботу исполнилось 17 лет и 260 дней, вытеснил из десятки Сергея Песьякова, дебютировавшего за «Шинник» в возрасте 17 лет и 303 дней. Рекорд высшего дивизиона установил в Сергей Ревякина, который вышел на несколько минут в матче против «Анжи» после удаления Сергея Чепчугова.
Самые молодые вратари в истории чемпионата России:
|
Дата дебюта
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матч
|
Возраст
|
27.11.2011
|
Сергей Ревякин*
|
ЦСКА
|
Анжи (г) — 1:2
|
16 лет 239 дней
|
31.05.2003
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
Кр.Советов (г) — 2:0
|
17 лет 53 дня
|
20.07.2012
|
Мирослав Лобанцев
|
Локомотив
|
Мордовия (г) — 3:2
|
17 лет 54 дня
|
25.10.1998
|
Вениамин Мандрыкин**
|
Алания
|
Жемчужина (д) — 3:0
|
17 лет 56 дней
|
12.08.1992
|
Валерий Чижов**
|
Спартак
|
Ротор (г) — 3:1
|
17 лет 120 дней
|
11.03.2001
|
Владимир Габулов
|
Динамо
|
Кр.Советов (д) — 0:1
|
17 лет 143 дня
|
24.10.2012
|
Виталий Гудиев
|
Алания
|
Зенит (д) — 2:3
|
17 лет 188 дней
|
05.05.1992
|
Павел Радишевский*
|
Асмарал
|
Ростсельмаш (г) — 1:0
|
17 лет 234 дня
|
25.09.2021
|
Даниил Худяков*
|
Локомотив
|
Химки (г) — 0:0
|
17 лет 260 дней
|
19.06.2020
|
Денис Попов
|
Ростов
|
Сочи (г) — 1:10
|
17 лет 294 дня
|
15.10.2006
|
Сергей Песьяков
|
Шинник
|
Кр.Советов (г) — 0:2
|
17 лет 303 дня
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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