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Сегодня, 21:52

В «Спартаке» отреагировали на информацию о сокращении бюджета клуба

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию о сокращении бюджета в клуба на 2023 и 2024 год.

«Никаких решений на счет бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чем вы сказали — ваши предположения, а не факты», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что бюджет «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.

Красно-белые на данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 27 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Краснодар

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