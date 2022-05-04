В «Спартаке» отреагировали на информацию о сокращении бюджета клуба

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию о сокращении бюджета в клуба на 2023 и 2024 год.

«Никаких решений на счет бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чем вы сказали — ваши предположения, а не факты», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что бюджет «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.

Красно-белые на данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 27 матчах.