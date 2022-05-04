Кавазашвили назвал снижение бюджета «Спартака» правильной мерой

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о снижении бюджета клуба.

«Я думаю, это правильная мера с учетом, что международных матчей не будет. Будут играть только в РПЛ. Тут все расценки уже известны. Если из-за этого уедут легионеры, то ради бога. А у тех, кто останется, будут пересмотрены контракты. Если согласятся, то останутся. Если нет, то уйдут. Я думаю, что эти санкции заставят многие футбольные клубы экономить деньги из-за того, что дорогостоящие легионеры могут попрощаться, потому что им невозможно будет платить. Думаю, что будут пересмотрены ставки всех футболистов клуба. Потому что завышенные зарплаты до начала санкций не приносили успеха. Наши футбольные клубы по сей день не смогли понять, что в футбол играют не деньги, а классные футболисты. Если они хотят такого футболиста, то они должны много заплатить для того, чтобы привезти его. А если они просто хотят их купить, чтобы отстегнуть проценты в карман, это уже другая история. Клубам придется пересмотреть свою финансовую политику. Это вынужденная мера», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Как стало известно «СЭ», бюджет «Спартака» к 2023 году составит 8 миллиардов рублей, а к 2024 — снизится в два раза, до 4 миллиардов рублей.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 27 туров.