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В «Спартаке» отреагировали на информацию о предстоящем визите фанатов на базу клуба

22:01
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что группа фанатов красно-белых намерена посетить базу клуба.

«Вы видели, что от разговора с фанатами никто не прячется, — сказал Зеленов «СЭ». — Георгий Джикия после матча с «Уралом» очень долго говорил с фанатами. Никакой официальной информации по поводу визита на базу у нас нет — это только слухи. Никто в команде прятаться от болельщиков не собирается. Все готовы к любому разговору».

После поражения от «Сочи» (1:2) красно-белые находятся на 8-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 7 очков. В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Химки» (12 сентября).

Спартак — Сочи

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Артем Калинин все материалы автора

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