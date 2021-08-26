Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после поражения в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ от «Сочи» (1:2) пообщался с одним из фанатов московского клуба.

Болельщик: «Не позорься, уезжай».

Жиго: «Это футбол, мы пробуем, это очень тяжело».

Ранее появилась информация, что на Жиго претендуют «Торино» и «Лион».

Напомним, 27-летний игрок выступает за красно-белых с 2018 года, его контракт истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

(Антон Иванов)