Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:1).

— Сложный матч. С соперником, который тоже этот матч оценивал как чрезвычайно важный. Отсюда такое напряжение перед матчем, во время матча. Считаю, что первый тайм с нашей стороны был хороший. Мы создали моменты, но могли сыграть лучше. Могли еще создать давление. Все, что было в первом тайме, было по игре. Но вот во втором тайме... Это решение, что пенальти и красная карточка, вынудило нас полностью перестроить игру. Соперник начал нас растягивать и нам надо было как-то отодвигать игру. Мы поняли, что контригры уже не сделаем, надо было убирать креативных футболистов. Мы бросили все силы на то, чтобы удержать счет. И в этом плане мы не так много допустили, хотя у соперника преимущество было большим, — цитирует тренера сайт «Крыльев».

— «Уфа» до этого матча три мяча пропустила головой. Сегодня вы грамотно воспользовались стандартом. Можно ли сказать, что это была домашняя заготовка?

— Сейчас любая подача любой команде премьер-лиги — это домашняя заготовка. Нет ни одной команды, которая к этим моментам игры важнейшим, относится расхлябанно. Конечно, что-то мы наигрываем, мы понимаем сильные и слабые стороны каждой команды.

— Будете ли вы подавать протест на красную карточку Ежову?

— Надо посмотреть получше. То, что я пока посмотрел, те комментарии, которые мне присылают, вынуждают сказать, что да, скорее всего мы будем подавать протест. Нам не нравится, когда так меняется ход игры и результат матча сильно определяет готовность.

— Вы не так часто вызываете команду на поле. Но сегодня сделали это. Что там говорили, если не секрет?

— Вообще не секрет. Во-первых, я вызвал команду здесь, потому что это наше решение. В премьер-лиге много интервью после матчей, флеш-интервью футболистов. Чтобы потом всем сразу ребятам какие-то слова сказать, бывает сложно их собрать. Поэтому мы в ФНЛ это достаточно спокойно проходило. Но сейчас мы решили, что нам будет удобнее подвести итоги сразу после игры. А после этого уже мы поблагодарили болельщиков, после этого мы занимаемся своими делами — интервью и так далее.