В «Спартаке» отреагировали на информацию, что Франко Камоцци будет исполнять роль спортивного директора клуба
14:49
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию, что Франко Камоцци будет исполнять роль спортивного директора клуба.
— Правда ли, что де-факто новый спортивный директор клуба — Франко Камоцци?
— Неправда. Ни де-факто, ни де-юре названный вами господин не занимает в «Спартаке» никакой должности.
«Спартак» подписал соглашение с агентством Франко Камоцци 13 декабря 2020 года. В апреле 2021-го было объявлено о его уходе с позиции консультанта клуба.
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