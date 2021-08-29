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В «Спартаке» отреагировали на информацию, что Франко Камоцци будет исполнять роль спортивного директора клуба

14:49
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию, что Франко Камоцци будет исполнять роль спортивного директора клуба.

— Правда ли, что де-факто новый спортивный директор клуба — Франко Камоцци?
— Неправда. Ни де-факто, ни де-юре названный вами господин не занимает в «Спартаке» никакой должности.

«Спартак» подписал соглашение с агентством Франко Камоцци 13 декабря 2020 года. В апреле 2021-го было объявлено о его уходе с позиции консультанта клуба.

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