«Вест Хэм» близок к покупке Влашича у ЦСКА за 30 миллионов евро

«Вест Хэм» близок к покупке полузащитника ЦСКА Николы Влашича за 30 миллионов евро, сообщает The Guardian.

Как отмечается, главный тренер Дэвид Мойес очень хочет укрепить состав перед выступлением в Лиге Европы. Шотландский тренер пару недель назад уже переговорил с 23-летним хорватом по поводу перехода и отметил для себя, что футболист сильно повзрослел со времен выступлений за «Эвертон», в котором они работали вместе.

Сделка между ЦСКА и «Вест Хэмом» по Влашичу также будет предполагать дополнительные 8 миллионов евро в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба рассматривает Влашича в качестве замены полузащитнику Джесси Лингарду, который может вернуться из аренды в «Манчестер Юнайтед».

17 августа появилась информация, что ЦСКА готов отдать 23-летнего хорвата в аренду за 10 миллионов евро, а арендное соглашение должно включать в себя обязательный выкуп.

Влашич выступает за московскую команду с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в Тинькофф РПЛ и отдал одну результативную передачу.