В «Спартаке» отреагировали на инцидент с болельщиками «Балтики», облитыми зеленкой в центре Москвы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос журналистов об инциденте с болельщиками «Балтики», которых обили зеленкой возле отеля «Хаятт» в Москве.

— С утра был инцидент с болельщиками «Балтики». Удалось ли установить, кто совершил это правонарушение и были ли это болельщики «Спартака»?

— «Спартак» — не полиция и не следственный комитет. Мы не дознаватели. Естественно, мы следим за новостями. Неприятно, что такие эпизоды случаются, но это правда не наша компетенция. Мне странно, что здесь эпизод хулиганства — комментарии запрашиваются у «Спартака». Поверьте, мы точно не та сторона, которая должна это комментировать.

— Но пострадавшие утверждают, что это были болельщики «Спартака».

— Слушайте, есть компетентные органы, которые могут с этим разбираться. Это не дело футбольного клуба.

Об инциденте с болельщиками «Балтики» стало известно в понедельник, 31 июля. По данным издания Mash, нападавший ожидал фанатов калининградской команды на выходе из автобуса, облил их зеленкой и скрылся. Сообщалось, что пострадали около 10 человек.

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.30 по московскому времени.