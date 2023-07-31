Болельщиков «Балтики» облили зеленкой перед матчем со «Спартаком»

Фанатов «Балтики» облили зеленкой перед матчем 2-го тура чемпионата России со «Спартаком», сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, инциден произошел около отеля «Хаятт» в Москве. Нападавший поджидал болельщиков на выходе из фанатского автобуса. Он облил их зеленкой и скрылся. На нем была маска. Пострадали около 10 человек.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.30 мск.