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В «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес отстранен от участия во всех соревнованиях.

На странице 31-летнего нидерландца на портале Transfermarkt.com обозначено, что форвард «отстранен спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года. В этот день суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата.

— Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали, — заявил Зеленов. — Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону.

Инцидент с Промесом и его двоюродным братом произошел летом 2020 года. Футболист не являлся в Нидерланды на суд в июне 2023 года и не возвращался в родную страну, поэтому он не взят под стражу.

В сезоне-2022/23 Промес забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Квинси Промес. Как приговор Промесу повлияет на «Спартак». Сможет ли он играть в России и летать за рубеж на сборы?

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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