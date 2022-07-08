«Спартак» об ошибке Мартинса: «Хотел сделать приятное болельщикам, но сделал приятное всем вокруг»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ошибку в посте полузащитника команды Кристофера Мартинса.

«Ошибка в посте Мартинса? Это ошибка Google-переводчика. Пранк от партнеров? Нет, нет. У нас, конечно, жесткие ребята, но не до такой степени. Надо знать Мартинса, он очень добрый человек. Хотел сделать приятное болельщикам, но сделал приятное всем вокруг, все посмеялись. В этой истории ничего плохого нет, бывает», — сказал «СЭ» Зеленов.

5 июля люксембургский полузащитник написал в социальных сетях, что скоро присоединится к команде: «Все в порядке! Я скоро вернусь обратно». Отметим, что изначально Мартинс допустил ошибку в сообщение, написав вместо «обратно» сочетание «в задницу», но потом быстро исправил пост.

Позднее «Спартак» в социальных сетях пошутил над постом полузащитника.