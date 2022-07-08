«Спартак» об ошибке Мартинса: «Хотел сделать приятное болельщикам, но сделал приятное всем вокруг»
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ошибку в посте полузащитника команды Кристофера Мартинса.
«Ошибка в посте Мартинса? Это ошибка Google-переводчика. Пранк от партнеров? Нет, нет. У нас, конечно, жесткие ребята, но не до такой степени. Надо знать Мартинса, он очень добрый человек. Хотел сделать приятное болельщикам, но сделал приятное всем вокруг, все посмеялись. В этой истории ничего плохого нет, бывает», — сказал «СЭ» Зеленов.
5 июля люксембургский полузащитник написал в социальных сетях, что скоро присоединится к команде: «Все в порядке! Я скоро вернусь обратно». Отметим, что изначально Мартинс допустил ошибку в сообщение, написав вместо «обратно» сочетание «в задницу», но потом быстро исправил пост.
Позднее «Спартак» в социальных сетях пошутил над постом полузащитника.
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Торпедо – Сочи
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