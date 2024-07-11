В «Спартаке» объяснили встречу руководства клуба со священниками
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал встречу руководства красно-белых со священниками перед началом сезона-2024/25 РПЛ.
«Не секрет, что мы дружим с настоятелем храма, который построен около стадиона «Спартака». Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», — цитирует Малышева Sport24.
Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что руководство «Спартака» провело встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы. На разговор отправились гендиректор Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии имени Федора Черенкова Сергей Родионов.
На встрече присутствовал Александр Кузнецов — настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине, который находится недалеко от стадиона «Спартака».
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9
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12
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14
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15
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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|21.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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