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Сегодня, 23:31

Источник: «Бешикташ» начал переговоры о переходе защитника «Локомотива» Митая

Руслан Минаев
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Марио Митай.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Бешикташ» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Марио Митаю, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, стороны уже начали переговоры.

Ранее Лин Митай, отец футболиста, сообщил, что защитник хочет покинуть «Локомотив».

Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне 20-летний албанец провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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