Источник: «Бешикташ» начал переговоры о переходе защитника «Локомотива» Митая

«Бешикташ» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Марио Митаю, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, стороны уже начали переговоры.

Ранее Лин Митай, отец футболиста, сообщил, что защитник хочет покинуть «Локомотив».

Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне 20-летний албанец провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.