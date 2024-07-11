Агент Фомина: «Даниил в Европе? Может, после Евро что-то появится»
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в европейский клуб.
«Даниил в Европе? Пока рано об этом говорить. Может, после Евро что-то появится», — цитирует агента «РБ Спорт».
Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне 27-летний хавбек провел 34 матча, забил 3 мяча и сделал 7 голевых пасов.
Источник: РБ Спорт
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