Агент Фомина: «Даниил в Европе? Может, после Евро что-то появится»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в европейский клуб.

«Даниил в Европе? Пока рано об этом говорить. Может, после Евро что-то появится», — цитирует агента «РБ Спорт».

Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне 27-летний хавбек провел 34 матча, забил 3 мяча и сделал 7 голевых пасов.