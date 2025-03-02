В «Спартаке» объяснили отсутствие Игнатова в заявке на матч с «Оренбургом»

В пресс-службе «Спартака» ответили на вопрос об отсутствии полузащитника Михаила Игнатова в заявке на матч против «Оренбурга» в 19-м туре РПЛ.

—У Игнатова небольшое повреждение, — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Спартак» на своем поле примет «Оренбург» в субботу, 2 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.