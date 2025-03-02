Игнатов ответил на вопрос о состоянии здоровья

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья.

— Вернетесь к следующему матчу?

— Думаю, да.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что футболист пропускает матч 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» из-за повреждения.

«Спартак» на своем поле примет «Оренбург» в субботу, 2 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.