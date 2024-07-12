В «Спартаке» сообщили об обращениях российских клубов за покупкой игроков команды
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил «СЭ» на вопрос об обращении российских клубов за приобретением нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
— Есть ли у Угальде отступные?
— Не раскрываем деталей контракта Угальде.
— Обращались ли российские клубы за все это время за приобретением Угальде?
— Нет, по некоторым другим игрокам — да.
22-летний костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024. Форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Контракт Угальде со «Спартаком» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
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|0
|0
|0
|0
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4
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5
|Спартак
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10
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11
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12
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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