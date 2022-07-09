В «Спартаке» надеются полностью открыть трибуны к первому домашнему матчу сезона в РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России и рассказал о ситуации с домашним стадионом красно-белых.

— Сегодня было ощутимо слышно разницу среди фанатов, где отсутствовали активные спартаковские болельщики.

— Наши активные болельщики следуют своему бойкоту и не посещают официальные матчи. Они объявили об этом. Те продажи, что мы осуществили — это все для простых болельщиков, а не активных фанатских группировок.

— Момент с падением Зиньковского в штрафной пересматривали?

— На мой взгляд, при счете 3:0 можно было бы пенальти поставить.

— Это бы что-то изменило?

— Думаю, вряд ли.

— Усиление у «Спартака» еще будет?

— Спортивный департамент работает над тем, чтобы сбалансировать команду. Определенные решения у них есть. В ближайшее время вы все узнаете.

— Вокалист «Би-2» вышел в розе «Спартака». Смело?

— Всех, кто в шарфе «Спартака», я поддерживаю. Конкуренция МакSим? Мы их объединим в свое время.

— Как команда впитывает установки нового главного тренера?

— Это надо спросить у команды, тренера или спортдиректора. На мой взгляд, коммуникация хорошая. Тренер с характером. Я вижу это на сто процентов. Результат придет. Главное, чтобы было полное понимание между тренерским штабом и командой. Пока я проблем в этом плане не вижу.

— «Спартак» сможет с третьего тура полностью открыть трибуны?

— Мы в диалоге с органами. Запускаем процедуру оснащения стадиона. Надеюсь, нам разрешат продажу билетов сверх определенной квоты. Ну а мы возьмем на себя задачу по обеспечению безопасности.

«Спартак» проведет первый домашний матч в сезоне-2022/23 против «Оренбурга» в рамках 3-го тура РПЛ. Игра запланирована на 31 июля, начало — в 17.30 (мск).