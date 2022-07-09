В «Спартаке» надеются полностью открыть трибуны к первому домашнему матчу сезона в РПЛ
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России и рассказал о ситуации с домашним стадионом красно-белых.
— Сегодня было ощутимо слышно разницу среди фанатов, где отсутствовали активные спартаковские болельщики.
— Наши активные болельщики следуют своему бойкоту и не посещают официальные матчи. Они объявили об этом. Те продажи, что мы осуществили — это все для простых болельщиков, а не активных фанатских группировок.
— Момент с падением Зиньковского в штрафной пересматривали?
— На мой взгляд, при счете 3:0 можно было бы пенальти поставить.
— Это бы что-то изменило?
— Думаю, вряд ли.
— Усиление у «Спартака» еще будет?
— Спортивный департамент работает над тем, чтобы сбалансировать команду. Определенные решения у них есть. В ближайшее время вы все узнаете.
— Вокалист «Би-2» вышел в розе «Спартака». Смело?
— Всех, кто в шарфе «Спартака», я поддерживаю. Конкуренция МакSим? Мы их объединим в свое время.
— Как команда впитывает установки нового главного тренера?
— Это надо спросить у команды, тренера или спортдиректора. На мой взгляд, коммуникация хорошая. Тренер с характером. Я вижу это на сто процентов. Результат придет. Главное, чтобы было полное понимание между тренерским штабом и командой. Пока я проблем в этом плане не вижу.
— «Спартак» сможет с третьего тура полностью открыть трибуны?
— Мы в диалоге с органами. Запускаем процедуру оснащения стадиона. Надеюсь, нам разрешат продажу билетов сверх определенной квоты. Ну а мы возьмем на себя задачу по обеспечению безопасности.
«Спартак» проведет первый домашний матч в сезоне-2022/23 против «Оренбурга» в рамках 3-го тура РПЛ. Игра запланирована на 31 июля, начало — в 17.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -