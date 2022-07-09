Барриос заявил, что останется в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что не собирается покидать команду.

«Конечно, остаюсь в России! Давай, «Зенит»!» — сказал Барриос «СЭ» после победы над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 120 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что 28-летний колумбиец может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом», который действует до конца июня 2026 года.