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Сегодня, 21:58

Барриос заявил, что останется в «Зените»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что не собирается покидать команду.

«Конечно, остаюсь в России! Давай, «Зенит»!» — сказал Барриос «СЭ» после победы над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 120 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что 28-летний колумбиец может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом», который действует до конца июня 2026 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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17%

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П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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