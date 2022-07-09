Ловрен: «Мое будущее в «Зените»? Прямо сейчас я здесь»

Защитник «Зенита» Ловрен ответил на вопрос о своем будущем в клубе

Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос о своем будущем в клубе из Санкт-Петербурга.

«Мое будущее? Прямо сейчас я здесь», — сказал Ловрен «СЭ».

Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» в августе 2020 года.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.