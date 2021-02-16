Новичок ЦСКА Бохинен рассказал, кого из футболистов армейцев он знал до перехода

Новичок ЦСКА, полузащитник Эмиль Бохинен рассказал, кого из футболистов красно-синих он знал до перехода в команду.

«Акинфеев и Фернандес блистали на чемпионате мира в России, при этом Игоря я знал давно — еще и по футбольному симулятору FIFA. Еще исландцев, я общался с ними до перехода. Никола Влашич, разумеется, тоже на слуху. Кроме того, я изучил имена молодых русских игроков, это талантливые ребята! Эджуке? Да, конечно, ведь он играл в нашем чемпионате. В те годы Чиди был лучшим в Норвегии, я не шучу! Восхитительный игрок, забивал потрясающие голы», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Бохинена.

Бохинен перешел в ЦСКА из «Стабека» 15 февраля. По информации портала Transfermarkt.com, армейцы заплатили за 21-летнего норвежца 1,5 миллиона евро. Игрок будет выступать за красно-синих под номером «88».