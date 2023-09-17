В «Сочи» призвали набраться терпения в ситуации с возможной отставкой Хохлова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера клуба Дмитрия Хохлова.

— Вопрос про возможную отставку Хохлова, вчера вы сказали журналистам «все позже».

— Вы хотите что-то знать? Если что-то у нас и происходит, то однозначно, это происходит на наших официальных ресурсах. В интернете посмотрите, если что-то и будете.

— Просто вы вчера с Борисом Ротенбергом и Дмитрием Хохловым после матча долгое время общались...

— У нас общение происходит, не только вчера это было. Пока я добавить ничего не могу.

— То есть что-то будет на сайте в течение пары часов?

— Что-то должно быть. Может, будет, а может, нет ха-ха.

— Каков кредит доверия к Хохлову?

— Набирайтесь терпения. Всем нужно набираться терпения.

16 сентября «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Сочинцы занимают 12-е место, набрав 6 очков.

Хохлов работает в «Сочи» с января 2023 года. Изначально он был помощником Курбана Бердыева, занимавшего пост главного тренера. В апреле после отставки Бердыева Хохлов возглавил сочинцев.