Мелкадзе не уверен, останется ли он в «Сочи»: «Никто не доволен тем, что происходит в команде»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем в команде. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

«Свое будущее в «Сочи» с руководством не обсуждал. Не знаю, хочу ли остаться. Подумайте логично, посмотрите, сколько я играю. Нужно тренироваться. Сейчас у меня контракт, тут не играет роль желания. Доволен ли я такой ситуацией? Нет. Покажи мне хоть одного игрока, который доволен тем, что происходит в команде. Сейчас в «Сочи» довольных людей в структуре клуба нет. Результатов нет», — сказал Мелкадзе «СЭ».

16 сентября «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Сочинцы занимают 12-е место, набрав 6 очков.