Соболев не исключил свой переход в команду из Саудовской Аравии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о чемпионате Саудовской Аравии.

26-летний форвард 16 сентября провел прямую трансляцию на своем Twitch-канале, где его спросили, представляет ли он себя в чемпионате Саудовской Аравии.

«Сейчас, когда очень много звездных футболистов туда уехали, смотришь на лигу по другому. Плюс, я так думаю, что туда сейчас будут брать и молодых футболистов, чтобы уровень рос. Если уже даже говорят, что первая команда Саудовской Аравии, возможно, будет в Лиге чемпионов играть, наверное, надо по другому на это смотреть.

Там готовы вкладывать деньги в развитие футбола. Посмотрим», – ответил Соболев.

В текущем сезоне Соболев провел 8 матчей за «Спартак», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.