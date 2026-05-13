В «Сочи» сообщили, что решение о будущем Осинькина будет принято по окончании сезона

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Все решения будут приниматься после последнего тура. Пока мы готовимся к матчу с «Ахматом», — сказал Новиков «СЭ».

60-летний специалист возглавляет сочинцев с сентября 2025 года. До этого он тренировал «Крылья Советов», «Чертаново», «Сокол» и «Кубань».

«Сочи» напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата России сезона-2025/26. Команда набрала 21 очко в 29 турах.

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