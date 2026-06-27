Египет и Иран сыграли вничью в матче чемпионата мира-2026

Сборная Египта в американском Сиэтле сыграла вничью с Ираном в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

На 5-й минуте египтяне вышли вперед после гола защитника Махмуда Сабера. На 11-й минуте нападающий иранской команды Мехди Тареми не реализовал пенальти. На 14-й минуте защитник Рамин Резаян сравнял счет.

На 90+3-й минуте забил защитник иранцев Шоджа Халилзаде. Однако затем гол был отменен после просмотра ВАР (офсайд).

Египет (пять очков после трех матчей) занял второе место в таблице группы G и вышел в 1/16 финала ЧМ-2026. Иран (три очка) финишировал на третьем месте. Он сохраняет шансы на участие в плей-офф.