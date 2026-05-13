В «Зените» отреагировали на возможное возвращение Малкома

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении полузащитника «Аль-Хиляля» Малкома.

— Как там Малком?

— У Малкома все хорошо. Хотя в этом году его команда не стала чемпионом. Немножко расстроен, но тем не менее у него все хорошо.

— Когда он станет игроком «Зенита»?

— Я не знаю. Если будет возможность...

Малком играл за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Вместе с этой командой он четыре раза выиграл чемпионат России, завоевал Кубок России и четыре раза — Суперкубок России.