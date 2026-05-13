В «Зените» опровергли слухи об уходе Нино

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос «СЭ» о будущем защитника Нино в клубе.

— Что с Нино?

— Тоже ничего не говорил [об уходе]. Это все придумано.

В сезоне-2025/26 защитник провел 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года.

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