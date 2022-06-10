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В Швейцарии скептически отнеслись к назначению Абаскаля в «Спартак»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Швейцарский журналист Лукас Штокер, представляющий издание Swiss-football, поделился мнением о Гильермо Абаскале, который был назначен на пост главного тренера «Спартака».

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Абаскаль — очень юный тренер. Из-за этого он не задержался в «Лугано» и «Базеле», хотя руководство «Базеля» хотело развивать талантливых игроков и тренера. Он был ассистентом, потом бывший тренер ушел, и его сделали главным. Но результаты оказались не теми, которые ожидались. Похожая ситуация была в «Лугано», там ведь он тоже совсем ненадолго задержался. Помог весной остаться в лиге, а осенью после примерно 10 игр его уволили. Сказали, что у него были проблемы с некоторыми игроками», — приводит слова Штокера «Чемпионат».

Также журналист заявил, что Абаскаль любит футбол, но еще очень юн.

«Он очень любят футбол, день и ночь работает, но очень юный. Он не кажется авторитетом. Якин уже был в «Спартаке» — вот он авторитет, но даже ему было сложно в клубе. Тем более языковой барьер. Такой юный тренер, который выглядит почти как мальчик... Я не могу представить, как это сработает с опытными игроками «Спартака». Не знаю, почему клуб его выбрал. Так что я скептически отношусь к такому назначению», — отметил Штокер.

Швейцарский журналист рассказал, что Абаскаль в «Лугано» играл по схеме 4-3-3, а в «Базеле» — 4-2-3-1.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4721523-shvejcarskij-zhurnalist-skepticheski-otnoshus-k-naznacheniyu-abaskalya-v-spartak.html
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