Жуков о назначении Абаскаля в «Спартак»: «Опять взяли неизвестного человека»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Я удивлен! — приводит слова Жукова ТАСС. — Не знаю, откуда «Спартак» находят этих тренеров. Почему не взять своих?! Столько прекрасных спартаковских тренеров. Опять взяли неизвестного человека. Я не понимаю! Зачем? Откуда?»

В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».