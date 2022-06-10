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Зарема Салихова: «Ваноли не бросил «Спартак» и верил до последнего. Остается со слезами на глазах сказать: «Спасибо»

Зарема Салихова поблагодарила Паоло Ваноли за работу в «Спартаке»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поблагодарила Паоло Ваноли за работу в клубе.

«Мы очень благодарны Паоло. С пониманием относимся к такому решению. Он принял команду в непростой период, а по ходу работы с каждым днем ему и его помощникам становилось все труднее. Однако он не бросил клуб в феврале и верил до последнего, что международная обстановка разрядится. Благодаря этой вере «Спартак» не посыпался, в отличие от «Динамо». Но чуда не произошло. Остается только со слезами на глазах сказать Паоло: «Спасибо»!

И еще хочется сказать: «Прости». За всех диванных экспертов, которые ненавидели его с первого дня просто назло. За эшелон высказываний вечно негативных, завистливых, нереализовавшихся тренеров-ждунов на так называемом спортивном канале.

От души хочется пожелать работать в топ-чемпионате, как это случилось у Эмери и Тедеско. А мы, скорее всего, даже не сможем посмотреть трансляции этих матчей — если только они не пиратские или не подключим VPN.

Особая благодарность Антонио Конте — за то, что отпустил Паоло в «Спартак», ведь иначе у нас не было бы Кубка. Теперь у Конте есть энное количество лет для подготовки следующего помощника, тренера-победителя для «Спартака».

А если серьезно, то есть процессы, на которые мы не можем повлиять и контролировать. Уходят дорогие спонсоры, с которыми у клуба были налажены устойчивые взаимовыгодные отношения. Вслед за спонсорами уходит тренер, который подарил болельщикам незабываемую победу в Кубке. Эту победу у нас никто не отнимет. Только раньше мы после этого успеха играли бы в Европе и прославляли там имя «Спартака», росла бы трансферная стоимость игроков — и болельщики без Fan ID, но с пивом в руке посетили бы матчи любимой команды. Full House не собрать теперь никому», — написала Салихова в своем блоге на Sports.ru.

В четверг, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Под руководством итальянского специалиста московский клуб занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

10 июня стало известно, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zarema/3051125.html?sl=1
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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Краснодар

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