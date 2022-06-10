Зарема Салихова: «Ваноли не бросил «Спартак» и верил до последнего. Остается со слезами на глазах сказать: «Спасибо»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поблагодарила Паоло Ваноли за работу в клубе.

«Мы очень благодарны Паоло. С пониманием относимся к такому решению. Он принял команду в непростой период, а по ходу работы с каждым днем ему и его помощникам становилось все труднее. Однако он не бросил клуб в феврале и верил до последнего, что международная обстановка разрядится. Благодаря этой вере «Спартак» не посыпался, в отличие от «Динамо». Но чуда не произошло. Остается только со слезами на глазах сказать Паоло: «Спасибо»!

И еще хочется сказать: «Прости». За всех диванных экспертов, которые ненавидели его с первого дня просто назло. За эшелон высказываний вечно негативных, завистливых, нереализовавшихся тренеров-ждунов на так называемом спортивном канале.

От души хочется пожелать работать в топ-чемпионате, как это случилось у Эмери и Тедеско. А мы, скорее всего, даже не сможем посмотреть трансляции этих матчей — если только они не пиратские или не подключим VPN.

Особая благодарность Антонио Конте — за то, что отпустил Паоло в «Спартак», ведь иначе у нас не было бы Кубка. Теперь у Конте есть энное количество лет для подготовки следующего помощника, тренера-победителя для «Спартака».

А если серьезно, то есть процессы, на которые мы не можем повлиять и контролировать. Уходят дорогие спонсоры, с которыми у клуба были налажены устойчивые взаимовыгодные отношения. Вслед за спонсорами уходит тренер, который подарил болельщикам незабываемую победу в Кубке. Эту победу у нас никто не отнимет. Только раньше мы после этого успеха играли бы в Европе и прославляли там имя «Спартака», росла бы трансферная стоимость игроков — и болельщики без Fan ID, но с пивом в руке посетили бы матчи любимой команды. Full House не собрать теперь никому», — написала Салихова в своем блоге на Sports.ru.

В четверг, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Под руководством итальянского специалиста московский клуб занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.