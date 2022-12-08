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Сегодня, 13:15

В «Севилье» назвали фейком информацию об интересе к защитнику «Спартака» Аиртону

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Айртон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи опроверг «СЭ» информацию об интересе испанского клуба к защитнику «Спартака» Аиртону.

«Севилья» интересуется Аиртоном? Эти новости — фейк», — сказал Мончи «СЭ».

Ранее издание Torcedores сообщило, что «Севилья» готова предложить «Спартаку» за Айртона 9 миллионов евро.

С марта нынешнего года 25-летний бразилец выступает за «Фламенго» на правах аренды из московского клуба. На его счету 2 гола и 6 результативных передач в 41 матче за команду из Рио-де-Жанейро.

Портал Transfermarkt.com оценивает Айртона в 6 миллионов евро.

Айртон Лукас
Футбол
РПЛ
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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