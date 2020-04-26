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В Сербии утверждают, что Николич подпишет контракт с «Локомотивом» на 2 года

20:17
Марко Николич. Фото Reuters
Марко Николич. Фото Reuters
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Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич подпишет контракт с «Локомотивом» на два года, сообщает сербский HotSport.

По данным «СЭ», Николич — главный фаворит в борьбе за пост главного тренера «Локомотива». 40-летний серб уже дважды прилетал в Россию, чтобы провести переговоры и посмотреть игру «железнодорожников» вживую.

Николич возглавлял сербские «Рад», «Воеводину», «Партизан» и словенскую «Олимпию». Последние два года сербский специалист работал в «Фехерваре», с которым стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны, а также прошел в групповой этап Лиги Европы.

Летал на матчи «Локо», нацелился на Кокорина, обвинялся в расизме — кого называют сменщиком Семина. Инсайды «СЭ»

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