В Сербии утверждают, что Николич подпишет контракт с «Локомотивом» на 2 года

Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич подпишет контракт с «Локомотивом» на два года, сообщает сербский HotSport.

По данным «СЭ», Николич — главный фаворит в борьбе за пост главного тренера «Локомотива». 40-летний серб уже дважды прилетал в Россию, чтобы провести переговоры и посмотреть игру «железнодорожников» вживую.

Николич возглавлял сербские «Рад», «Воеводину», «Партизан» и словенскую «Олимпию». Последние два года сербский специалист работал в «Фехерваре», с которым стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны, а также прошел в групповой этап Лиги Европы.

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