13 мая, 13:10

Селюк рассказал, когда ФИФА должна вынести решение по задолженности «Химок» перед Артигой

Александр Абустин
корреспондент

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги, рассказал «СЭ» о сроках вынесения решения ФИФА по делу о задолженности подмосковного клуба перед специалистом.

«Все будет зависеть от того, что вообще будет с «Химками». Как правило, ответ ФИФА приходит через два месяца», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее Селюк заявил, что Артига обратился в ФИФА из-за отсутствия выплат после ухода из клуба. Специалист работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Селюк
Франк Артига
    В Сербии назвали маловероятным назначение Станковича на пост главного тренера сборной
