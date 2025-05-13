Селюк рассказал, когда ФИФА должна вынести решение по задолженности «Химок» перед Артигой
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги, рассказал «СЭ» о сроках вынесения решения ФИФА по делу о задолженности подмосковного клуба перед специалистом.
«Все будет зависеть от того, что вообще будет с «Химками». Как правило, ответ ФИФА приходит через два месяца», — сказал Селюк «СЭ».
Ранее Селюк заявил, что Артига обратился в ФИФА из-за отсутствия выплат после ухода из клуба. Специалист работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.
Новости