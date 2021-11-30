В Савеловский районный суд поступили материалы еще четырех дел фанатов ЦСКА, задержанных после игры с «Зенитом»
11:23
В Савеловский районный суд Москвы поступили материалы еще четырех дел фанатов ЦСКА, задержанных после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2), сообщает Sport24.
По информации источника, в течение дня число поступивших дел вырастет.
Напомним, что 29 ноября Савеловский районный суд вынес приговор в отношении пятерых фанатов московского клуба, запретив им посещать спортивные мероприятия на два года.
Напомним, что после встречи с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-30-v-savelovskiy-rayonnyy-sud-postupili-materialy-yeshche-chetyrekh-del-bolelshchikov-tsska
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