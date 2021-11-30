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В Савеловский районный суд поступили материалы еще четырех дел фанатов ЦСКА, задержанных после игры с «Зенитом»

11:23
Фанаты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фанаты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Савеловский районный суд Москвы поступили материалы еще четырех дел фанатов ЦСКА, задержанных после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2), сообщает Sport24.

По информации источника, в течение дня число поступивших дел вырастет.

Напомним, что 29 ноября Савеловский районный суд вынес приговор в отношении пятерых фанатов московского клуба, запретив им посещать спортивные мероприятия на два года.

Напомним, что после встречи с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-30-v-savelovskiy-rayonnyy-sud-postupili-materialy-yeshche-chetyrekh-del-bolelshchikov-tsska

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Карен Саркисян все материалы автора

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