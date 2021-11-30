В Савеловский районный суд поступили материалы еще четырех дел фанатов ЦСКА, задержанных после игры с «Зенитом»

В Савеловский районный суд Москвы поступили материалы еще четырех дел фанатов ЦСКА, задержанных после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2), сообщает Sport24.

По информации источника, в течение дня число поступивших дел вырастет.

Напомним, что 29 ноября Савеловский районный суд вынес приговор в отношении пятерых фанатов московского клуба, запретив им посещать спортивные мероприятия на два года.

Напомним, что после встречи с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.