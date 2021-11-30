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Рыбус — о чемпионате России: «Руководители все время что-то замышляют»

Защитник «Локомотива» Рыбус высказался об уровне чемпионата России
11:12
Мацей Рыбус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мацей Рыбус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус поделился мнением о чемпионате России.

«Конечно, сейчас не так много громких приобретений за большие деньги, как было раньше, — приводит слова Рыбуса Weszlo.com. — Руководители все время что-то замышляют. Говорят о лимите на легионеров. Уровень всего чемпионата может быть и остался прежним, но лучшие клубы — ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» — всего несколько лет назад по европейским масштабам были сильнее, чем сегодня. Сейчас в Россию приезжают иностранные футболисты более низкого качества».

По мнению защитника, в «Локомотиве» также есть проблемы.

«В последней игре сыграло очень много молодых футболистов, потому что у нас большие проблемы с составом. Повреждения, коронавирус. Это особенно актуально, когда мы играем каждые три дня», — сказал он.

В нынешнем сезоне 32-летний поляк провел 14 матчей и отдал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://weszlo.com/2021/11/26/wywiad-maciej-rybus-baraze-kozlowski-rangnick/

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Карен Саркисян все материалы автора

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