Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус поделился мнением о чемпионате России.

«Конечно, сейчас не так много громких приобретений за большие деньги, как было раньше, — приводит слова Рыбуса Weszlo.com. — Руководители все время что-то замышляют. Говорят о лимите на легионеров. Уровень всего чемпионата может быть и остался прежним, но лучшие клубы — ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» — всего несколько лет назад по европейским масштабам были сильнее, чем сегодня. Сейчас в Россию приезжают иностранные футболисты более низкого качества».

По мнению защитника, в «Локомотиве» также есть проблемы.

«В последней игре сыграло очень много молодых футболистов, потому что у нас большие проблемы с составом. Повреждения, коронавирус. Это особенно актуально, когда мы играем каждые три дня» , — сказал он.