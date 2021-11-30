Семин: «Роберт Левандовски заслуживал получить «Золотой мяч»

Российский тренер Юрий Семин рассказал, что думает о вручении «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси за 2021 год.

«Мы никакую роль уже не сыграем в этой истории. Во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике. По мне, Роберт Левандовски заслуживал получить «Золотой мяч». Месси и так все называют лучшим игроком XXI века», — цитирует Семина «Чемпионат».

Второе место в голосовании занял игрок «Баварии» Роберт Левандовски. В активе 34-летнего Месси седьмой трофей за карьеру.