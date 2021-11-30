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Семин: «Роберт Левандовски заслуживал получить «Золотой мяч»

Юрий Семин считает, что Левандовски заслуживал получить «Золотой мяч»
13:27
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Российский тренер Юрий Семин рассказал, что думает о вручении «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси за 2021 год.

«Мы никакую роль уже не сыграем в этой истории. Во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике. По мне, Роберт Левандовски заслуживал получить «Золотой мяч». Месси и так все называют лучшим игроком XXI века», — цитирует Семина «Чемпионат».

Второе место в голосовании занял игрок «Баварии» Роберт Левандовски. В активе 34-летнего Месси седьмой трофей за карьеру.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4529327-yurij-syomin-messi-i-tak-vse-nazyvayut-luchshim-levandovski-zasluzhival-zolotoj-myach.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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