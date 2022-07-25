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Сегодня, 15:17

Гладилин объяснил неудачное выступление «Торпедо» на старте сезона РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о выступлении новичков Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбурге», «Факеле» и «Торпедо».

«Оренбург» и «Факел» достойно начали. Ожидал большего от «Торпедо», пока они не найдут себя в РПЛ. Не знаю почему. Вроде бы и тренеры опытные, и команда готовилась. Пока у них не получается. По всей видимости, эмоции немного возобладали над разумом.

Они хотели показать перед своими болельщиками хороший, современный футбол. Это правильно, но они недооценили, что в обороне у команды не все в порядке. Ошибка тренерского штаба в том, что, на мой взгляд, тактически сыграли неправильно», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

«Торпедо» проиграло первые два матча в сезоне РПЛ-2022/23. Команда уступила «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4). В третьем туре «Торпедо» сыграет с «Крыльями Советов».

«Оренбург» после двух туров чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице, набрав три очка. «Факел» находится на 12-й позиции — 1 очко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/25/18197636.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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