Гладилин объяснил неудачное выступление «Торпедо» на старте сезона РПЛ

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о выступлении новичков Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбурге», «Факеле» и «Торпедо».

«Оренбург» и «Факел» достойно начали. Ожидал большего от «Торпедо», пока они не найдут себя в РПЛ. Не знаю почему. Вроде бы и тренеры опытные, и команда готовилась. Пока у них не получается. По всей видимости, эмоции немного возобладали над разумом.

Они хотели показать перед своими болельщиками хороший, современный футбол. Это правильно, но они недооценили, что в обороне у команды не все в порядке. Ошибка тренерского штаба в том, что, на мой взгляд, тактически сыграли неправильно», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

«Торпедо» проиграло первые два матча в сезоне РПЛ-2022/23. Команда уступила «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4). В третьем туре «Торпедо» сыграет с «Крыльями Советов».

«Оренбург» после двух туров чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице, набрав три очка. «Факел» находится на 12-й позиции — 1 очко.