Макаров прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо»

Хавбек «Рубина» Денис Макаров прокомментировал «СЭ» возможный переход в московское «Динамо».

«Пока ничего не знаю об этом. Готовлюсь с командой. Думаю, скоро вы всё узнаёте», — сказал игрок.

Отметим, что сегодня казанская команда вылетает в Польшу на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против польского «Ракува». Макаров включен в заявку на игру.

В минувшем сезоне Макаров провел 28 игр в чемпионате России за «Рубин» и забил 7 мячей. Также полузащитник попал в заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, но так и не вышел на поле.