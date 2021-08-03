Макаров прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо»
13:40
Хавбек «Рубина» Денис Макаров прокомментировал «СЭ» возможный переход в московское «Динамо».
«Пока ничего не знаю об этом. Готовлюсь с командой. Думаю, скоро вы всё узнаёте», — сказал игрок.
Отметим, что сегодня казанская команда вылетает в Польшу на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против польского «Ракува». Макаров включен в заявку на игру.
В минувшем сезоне Макаров провел 28 игр в чемпионате России за «Рубин» и забил 7 мячей. Также полузащитник попал в заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, но так и не вышел на поле.
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