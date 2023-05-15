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Сегодня, 13:18

В «Рубине» опровергли интерес к Ломаеву

Микеле Антонов
Корреспондент
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Иван Ломаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе к вратарю «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.

«Это не соответствует действительности. Хотя у нас и возрастные вратари, у них есть контракт. Пока нас вратарская позиция устраивает», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Рубин» заинтересован в кандидатуре голкипера «Крыльев». По его информации, опция выкупа вратаря составляет 120 миллионов рублей.

В текущем сезоне 24-летний Ломаев провел за самарский клуб 27 матчей во всех турнирах и пропустил 41 гол.

Иван Ломаев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
0
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Рыбус допустил уход из «Спартака» этим летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Филипе Силва Малком

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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Зенит

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Спартак

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