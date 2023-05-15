Малком улетел из России за три тура до окончания сезона РПЛ — 13 мая у него родился сын

Вингер «Зенита» Малком улетел из России за три тура до окончания сезона РПЛ. Бразилец опубликовал сториз в соцсети с геометкой в аэропорту Парижа. Вероятно, оттуда футболист вылетит в Бразилию.

13 мая у Малкома родился сын, которого назвали Габриэл.

Фото Соцсети

В оставшихся трех матчах РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

В этом сезоне чемпионата России Малком провел 27 матчей, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.