В «Рубине» надеются, что поле в Казани приведут в порядок к следующей игре

«Рубин» выразил надежду, что поле «Ак Барс Арены» будет приведено в порядок к следующей домашней игре команды.

В субботу, 21 августа, РПЛ объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Такая же мера принята в отношении «Ростов-Арены», предупреждения получили «Ахмат» и «Сочи».

«К следующему домашнему матчу, надеемся, поле приведут в порядок и мы будем играть на «Ак Барс Арене», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Рубина», отметив, что возможность проведения следующего домашнего матча на стадионе будет зависеть от работы агрономов.

Следующий домашний матч «Рубин» проведет против «Урала». Игра пройдет в сентябре после паузы на матчи национальных команд. Точной даты встречи на данный момент нет.