В «Рубине» надеются, что поле в Казани приведут в порядок к следующей игре
«Рубин» выразил надежду, что поле «Ак Барс Арены» будет приведено в порядок к следующей домашней игре команды.
В субботу, 21 августа, РПЛ объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Такая же мера принята в отношении «Ростов-Арены», предупреждения получили «Ахмат» и «Сочи».
«К следующему домашнему матчу, надеемся, поле приведут в порядок и мы будем играть на «Ак Барс Арене», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Рубина», отметив, что возможность проведения следующего домашнего матча на стадионе будет зависеть от работы агрономов.
Следующий домашний матч «Рубин» проведет против «Урала». Игра пройдет в сентябре после паузы на матчи национальных команд. Точной даты встречи на данный момент нет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю