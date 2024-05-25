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Сегодня, 12:00

В РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча «Краснодар» — «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Стадион ФК «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»

Пресс-служба РПЛ ответила на вопрос «СЭ» о том, существует ли угроза проведению матча 30-го тура между «Краснодаром» и «Динамо».

В Краснодаре, где должна пройти игра, объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого достигают 35 метров в секунду.

«В настоящий момент проведению матча ничего не угрожает. Сотрудники лиги на месте ежеминутно следят за развитием ситуации», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Все восемь матчей заключительного тура РПЛ должны пройти в субботу, 25 мая. Начало всех игр запланировано на 16.30 (мск).

Перед 30-м туром чемпионата России-2023/24 «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице с 56 очками, «Зенит» идет вторым с 54 очками, «Краснодар» — на третьей строчке с 53 очками.

Для победы в РПЛ «Динамо» нужно не проиграть «Краснодару». «Быкам» для чемпионства надо обыгрывать бело-голубых и надеяться, что «Зенит» не победит «Ростов» в параллельном матче.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют победу над &laquo;Крыльями Советов&raquo;. Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

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ЦСКА

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