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Сегодня, 12:06

Масалитин: «Легионерам вообще плевать на ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Где денег больше дадут, там и будут играть»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о травме защитника «Зенита» Дугласа Сантоса перед заключительным туром РПЛ.

«Дуглас — это основной игрок, который хорошо защищается и атакует. Его будет не хватать «Зениту», если он не сыграет. Думаю, Караваев сможет его заменить. Мог бы и Круговой, но его нет, с ним все решили. Все решило руководство, в частности в лице Медведева. Он и Гинер не смогли договориться, а пострадал человек. Нельзя допускать таких ситуаций. У нас не так много футболистов подобного класса, чтобы лишать их вот так выступлений.

Парень решил уйти в ЦСКА. Что здесь такого?! Фернандес же ушел в «Зенит». Тот же Лукин может уйти из ЦСКА в «Спартак» и ему надо туда идти, если на него рассчитывают. Зачем парню ломать карьеру с разговорами о принципиальности команд. А то говорят, что туда нельзя ходить, сюда нельзя. Что парням делать в таких ситуациях? Наверное, такое с СССР повелось еще. Но ничего такого в таких переходах нет. Те же иностранные игроки — гастарбайтеры, им вообще плевать на ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Где денег больше дадут, там и будут играть. Деньги — да, понятий нет. У нас капитализм", — приводит слова Масалитина Legalbet.

Дуглас Сантос в сезоне-2023/24 провел 36 матчей за «Зенит» во всех турнирах, 30-летний бразилец забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/masalitin-legioneram-voobshe-plevat-na-tcska-zenit/
Валерий Масалитин
Данил Круговой
Дуглас Сантос
ФК Зенит
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В РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча «Краснодар» — «Динамо»

Внук Льва Яшина надеется, что «Динамо» выиграет чемпионат России
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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