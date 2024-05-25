В «Оренбурге» сообщили, что ожидают аншлаг на матче против «Спартака»

В пресс-службе «Оренбурга» сообщили «СЭ», сколько ожидается болельщиков на матч 30-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», который вмещает 10046 зрителей.

«Ожидаем аншлаг. Около 8 тысяч билетов продано, плюс около 700 абонементов. А также билеты на гостевой сектора будут продаваться за 2 часа до начала встречи», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Все матчи заключительного тура РПЛ пройдут сегодня, 25 мая. Начало — в 16.30 мск.