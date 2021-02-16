В РПЛ разрешат дополнительную замену при подозрении на черепно-мозговую травму

Общее собрание РПЛ 16 февраля одобрило введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму, сообщает Telegram-канал лиги.

Поправки должны быть внесены в регламент Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 после утверждения исполкомом РФС.

Как сообщает пресс-служба лиги, дополнительную замену разрешено провести независимо от числа уже проведенных замен. Если команда принимает решение о такой замене, ее представитель должен уведомить главного или резервного арбитра и использовать форму для замены специального цвета. Замененный игрок не может дальше участвовать в матче.

В случае использования такой замены клуб обязан в течение двух суток провести медицинское обследование травмированного футболиста и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС.

По состоянию на 16 февраля, в матчах Тинькофф РПЛ разрешено делать пять замен в трех временных слотах, не считая перерыва после первого тайма.