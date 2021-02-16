Ракицкий хочет каждый год становиться чемпионом

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился ощущениями от первой половины сезона-2020/21. По словам украинского футболиста, он хочет продолжить свою серию по количеству чемпионских титулов.

— Есть ощущение, что мы очень глупо потеряли около 6 очков, — цитирует официальный сайт «Зенита» Ракицкого. — Ничьи с «Уралом» и «Арсеналом», обидное поражение от «Рубина».

— У вас 10 чемпионств за 10 лет. Придаете значение этой статистике?

— Хочу каждый год быть чемпионом. Не надоедает ли? А как это может надоесть? Я стараюсь для этого, помогаю команде, она — мне, вместе мы приносим радость болельщикам. От этого невозможно устать. Это главный стимул. 10 из 10 — это хорошо. А еще лучше: 11, 12, 13, 14 — и так далее.

После 19 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая на 4 очка ЦСКА.